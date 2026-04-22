Troc de plantes Marciac
Troc de plantes Marciac dimanche 10 mai 2026.
Marciac
Troc de plantes
MARCIAC Marciac Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
L’association CollemboLe vous invite à son 16ᵉ troc de plantes pour une journée placée sous le signe de l’échange et de la convivialité ! Passionnés de jardinage, amateurs de plantes ou curieux en quête de découvertes, venez troquer, échanger et partager graines, plants, outils, confitures, livres et idées autour du jardinage.
Au programme
– Échange de plantes et de graines Apportez vos surplus et repartez avec de nouvelles variétés !
– Papotages et conseils Partagez vos astuces de jardinage et découvrez de nouvelles pratiques.
– Causerie sur le maraîchage bio Discussion avec Simon et Samuel, maraîchers des Jardins de Mounard (Marciac), sur le thème Légumes bio sur sol vivant .
– Ambiance musicale Profitez d’un moment festif avec l’orchestre de la Villa Bleue.
– Dégustations gourmandes Tapas, boissons et bar à tisanes pour se régaler !
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MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 74 26 11 01 jardinpartagemarciac@gmail.com
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English :
The CollemboLe association invites you to its 16? plant swap for a day of exchange and conviviality! Whether you’re a gardening enthusiast, a plant lover or a curious person in search of new discoveries, come and barter, exchange and share seeds, plants, tools, jams, books and gardening ideas.
On the program
– Plant and seed swapping: Bring your surplus and leave with new varieties!
– Gossip and advice: Share your gardening tips and discover new practices.
– Talk on organic market gardening: Discussion with Simon and Samuel, market gardeners from Jardins de Mounard (Marciac), on the theme of Organic vegetables on living soil .
– Musical ambience: Enjoy a festive moment with the Villa Bleue orchestra.
– Gourmet tastings: Tapas, drinks and a herbal tea bar to enjoy!
L’événement Troc de plantes Marciac a été mis à jour le 2026-04-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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