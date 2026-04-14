Troc de plants Mézières-en-Brenne
Troc de plants Mézières-en-Brenne samedi 16 mai 2026.
Mézières-en-Brenne
Troc de plants
Espace Mario Alvarado Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 12:00:00
Date(s) :
2026-05-16
C’est le moment de préparer votre jardin !
Venez nombreux échanger vos plantes potagères ou d’intérieur, arbustes, graines et conseils entre passionnés du jardin ! .
Espace Mario Alvarado Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 40 97 bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr
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English :
It’s time to get your garden ready!
L’événement Troc de plants Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-04-14 par Destination Brenne
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