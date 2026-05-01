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Troc et puces Rue du Vieux Presbytère Camors

Troc et puces Rue du Vieux Presbytère Camors dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Rue du Vieux Presbytère

Adresse : Ecole St Joseph

Ville : 56330 Camors

Département : Morbihan

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Camors

Troc et puces

Rue du Vieux Presbytère Ecole St Joseph Camors Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Troc et puces
Restauration sur place   .

Rue du Vieux Presbytère Ecole St Joseph Camors 56330 Morbihan Bretagne +33 7 70 64 65 72 

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English : Troc et puces

L’événement Troc et puces Camors a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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