Troc et puces Rue du Vieux Presbytère Camors
Troc et puces Rue du Vieux Presbytère Camors dimanche 10 mai 2026.
Camors
Troc et puces
Rue du Vieux Presbytère Ecole St Joseph Camors Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Troc et puces
Restauration sur place .
Rue du Vieux Presbytère Ecole St Joseph Camors 56330 Morbihan Bretagne +33 7 70 64 65 72
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English : Troc et puces
L’événement Troc et puces Camors a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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