Troc et puces Rue du Vieux Presbytère Camors

Camors

Troc et puces

Rue du Vieux Presbytère Ecole St Joseph Camors Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Troc et puces

Restauration sur place .

Rue du Vieux Presbytère Ecole St Joseph Camors 56330 Morbihan Bretagne +33 7 70 64 65 72

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English : Troc et puces

L’événement Troc et puces Camors a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon