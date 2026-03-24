Troc et puces

Halles Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:30:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Avis aux chineurs et aux amateurs de bonnes affaires ! Restauration sur place. .

Halles Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 50 20 64 59

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English :

L’événement Troc et puces Le Faouët a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan