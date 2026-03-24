Troc et puces Le Faouët
Troc et puces Le Faouët dimanche 3 mai 2026.
Troc et puces
Halles Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:30:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Avis aux chineurs et aux amateurs de bonnes affaires ! Restauration sur place. .
Halles Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 50 20 64 59
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English :
L’événement Troc et puces Le Faouët a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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