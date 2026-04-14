Troc plants, La Source, Roncq

Troc plants Samedi 2 mai, 10h00 La Source Nord

Gratuit – sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T14:00:00+02:00

Envie de partager vos semis ou d’en récupérer pour diversifier votre potager ou votre carré floral ?

Venez participer au TROC’ de plants pour échanger graines, jeunes pousses et bonnes pratiques.

L’occasion de découvrir de nouvelles variétés, tester des espèces adaptées à votre sol et enrichir votre jardin à moindre coût.

Profitez-en pour poser vos questions : comment réussir ses semis en intérieur ?

À quel moment repiquer ses plants en pleine terre ?

Comment associer les cultures (tomates et basilic, par exemple) pour favoriser leur croissance ?

Quels gestes simples pour limiter naturellement les parasites ?

Les membres de l’association Les Jardiniers roncquois seront présents pour partager leurs astuces et expériences.

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/535/troc-plants »}]

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