Troc’Plantes Médiathèque Le Moulin aux livres Brives-Charensac

Brives-Charensac

Troc’Plantes

Médiathèque Le Moulin aux livres 36 avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:30:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Le Troc’Plantes de printemps revient à la médiathèque le Moulin aux Livres, le 9 mai de 9h30 à 12h.

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Médiathèque Le Moulin aux livres 36 avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 00 40

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English :

Spring Troc’Plantes returns to the Moulin aux Livres media library, on May 9 from 9.30am to 12pm.

L’événement Troc’Plantes Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay