Troc’Plantes Médiathèque Le Moulin aux livres Brives-Charensac
Troc’Plantes Médiathèque Le Moulin aux livres Brives-Charensac samedi 9 mai 2026.
Brives-Charensac
Troc’Plantes
Médiathèque Le Moulin aux livres 36 avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:30:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Le Troc’Plantes de printemps revient à la médiathèque le Moulin aux Livres, le 9 mai de 9h30 à 12h.
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Médiathèque Le Moulin aux livres 36 avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 00 40
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English :
Spring Troc’Plantes returns to the Moulin aux Livres media library, on May 9 from 9.30am to 12pm.
L’événement Troc’Plantes Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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