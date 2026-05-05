Trocs de bouture et comptoir aux graines, Maison Folie Moulins, Lille

Trocs de bouture et comptoir aux graines 6 et 7 juin Maison Folie Moulins Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Le troc de boutures fait son grand retour au Mini-Lab !

Venez avec une bouture ou des graines issues de vos plantes chéries, et repartez avec une nouvelle petite merveille végétale. Un moment d’échange, de partage et de verdure ouverts à tous les amoureux des plantes — débutants ou jardiniers aguerris.

Dans le cadre de « Ça brasse à Moulins !’, une journée pensée collectivement et réunissant la maison Folie Moulins, le Prato, la Courée Cacan, le Cirque du Bout du Monde et le Flow.

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026 organisé par la Ville de Lille, du 05 au 07 juin 2026.

Au Mini-Lab de la Micro-Folie

Gratuit

Tout public

Samedi 06 juin, 14 h 30 à 17 h 30

Dimanche 07 juin, 14 h 30 à 17 h 30

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

Le troc de boutures revient au Mini-Lab : apportez graines ou boutures, repartez avec une plante. Un moment convivial de partage pour tous les amoureux du jardinage.

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