Trocs et puces Route de Pontivy Baud

Baud

Trocs et puces

Route de Pontivy Parking Intermarché Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

De 9h à 18h.

Entrée 1€, gratuit moins de 16 ans.

Restauration et buvette sur place. Organisation Baud Natation & Le Karakter. .

Route de Pontivy Parking Intermarché Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 6 16 93 11 13

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English :

L’événement Trocs et puces Baud a été mis à jour le 2026-02-26 par OT BAUD Communauté