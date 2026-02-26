Trocs et puces Route de Pontivy Baud
Trocs et puces Route de Pontivy Baud dimanche 14 juin 2026.
Baud
Trocs et puces
Route de Pontivy Parking Intermarché Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
De 9h à 18h.
Entrée 1€, gratuit moins de 16 ans.
Restauration et buvette sur place. Organisation Baud Natation & Le Karakter. .
Route de Pontivy Parking Intermarché Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 6 16 93 11 13
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English :
L’événement Trocs et puces Baud a été mis à jour le 2026-02-26 par OT BAUD Communauté
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