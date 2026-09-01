Troglodytes et Sarcophages Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Doué-la-Fontaine · Doué-en-Anjou
Informations pratiques
Doué-en-Anjou
Troglodytes et Sarcophages
Doué-la-Fontaine 1 rue de la Croix Mordret Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Site troglodytique creusé et transformé depuis le 5e siècle jusqu’au 20e siècle.
Il a notamment servi de carrière pour la fabrication de sarcophages à l’époque des Mérovingiens, sans oublier la chapelle troglodytique de la Seigneurie.
Visite libre (présence de support).
Animations en continu samedi et dimanche après-midi le professeur Foxtron vous accueillera dans sa tente pour vous faire voyager au centre de la terre, de la mythologie jusqu’aux explorations modernes.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. .
Doué-la-Fontaine 1 rue de la Croix Mordret Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 24 95 troglo-sarcophages@orange.fr
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English :
Troglodytic site excavated and transformed from the 5th to the 20th century.
L’événement Troglodytes et Sarcophages Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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