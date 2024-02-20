Trois nations et trois nécropoles comparaison d’une nécropole militaire Bouchavesnes-Bergen

Bouchavesnes-Bergen

Trois nations et trois nécropoles comparaison d’une nécropole militaire

Route Nationale Bouchavesnes-Bergen Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:00:00

fin : 2026-05-10 16:00:00

Date(s) :

2026-05-10

En lien avec les commémorations du 110ème anniversaire de la bataille de la Somme, la mission Pays d’Art et d’histoire vous invite à parcourir les lieux encore vibrant de mémoire marqués par la Grande Guerre.

Les communes de Bouchavesnes-Bergen et Rancourt accueillent sur leurs territoires trois nécropoles appartenant au Royaume-Uni, à l’Allemagne et à la France. Dans un espace rapproché, il est possible d’appréhender les différentes coutumes liées à la religion et à l’inhumation de ces hommes morts en héros. Un site classé au patrimoine mondial de l’Humanité en septembre 2023 à ne pas louper !

La distance entre les nécropoles allemande et française est raisonnable, mais nécessite de prendre la voiture pendant la visite.

Sur réservation via notre billetterie en ligne ou directement auprès de l’office de tourisme.

En lien avec les commémorations du 110ème anniversaire de la bataille de la Somme, la mission Pays d’Art et d’histoire vous invite à parcourir les lieux encore vibrant de mémoire marqués par la Grande Guerre.

Les communes de Bouchavesnes-Bergen et Rancourt accueillent sur leurs territoires trois nécropoles appartenant au Royaume-Uni, à l’Allemagne et à la France. Dans un espace rapproché, il est possible d’appréhender les différentes coutumes liées à la religion et à l’inhumation de ces hommes morts en héros. Un site classé au patrimoine mondial de l’Humanité en septembre 2023 à ne pas louper !

La distance entre les nécropoles allemande et française est raisonnable, mais nécessite de prendre la voiture pendant la visite.

Sur réservation via notre billetterie en ligne ou directement auprès de l’office de tourisme. .

Route Nationale Bouchavesnes-Bergen 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 42 38 accueil@peronnehautesomme-tourisme.com

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English :

In connection with the commemoration of the 110th anniversary of the Battle of the Somme, the Pays d’Art et d’Histoire mission invites you to explore the still-vibrant places of memory marked by the Great War.

The communes of Bouchavesnes-Bergen and Rancourt are home to three necropolises belonging to the United Kingdom, Germany and France. In close proximity, it is possible to learn about the different customs linked to religion and the burial of these men who died as heroes. A not-to-be-missed World Heritage Site in September 2023!

The distance between the German and French necropolises is reasonable, but a car is required for the visit.

Reservations required via our online ticket office or direct from the tourist office.

L’événement Trois nations et trois nécropoles comparaison d’une nécropole militaire Bouchavesnes-Bergen a été mis à jour le 2024-02-20 par OT HAUTE SOMME PERONNE