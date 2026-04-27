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Hommage aux soldats français Bouchavesnes-Bergen

Hommage aux soldats français Bouchavesnes-Bergen mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : 2 D1017

Ville : 80200 Bouchavesnes-Bergen

Département : Somme

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Tarif : 0 0 Gratuit

Bouchavesnes-Bergen

Hommage aux soldats français

2 D1017 Bouchavesnes-Bergen Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-01

Dans le cadre du 110ème anniversaire de la Bataille de la Somme, un hommage aux soldats français est organisé à la Chapelle du Souvenir français.

Plusieurs temps forts seront proposés
– Commémoration
– Campement de soldats français
– Visites guidées thématiques de la chapelle avec l’association d’histoire vivante 4-18 en Somme
Dans le cadre du 110ème anniversaire de la Bataille de la Somme, un hommage aux soldats français est organisé à la Chapelle du Souvenir français.

Plusieurs temps forts seront proposés
– Commémoration
– Campement de soldats français
– Visites guidées thématiques de la chapelle avec l’association d’histoire vivante 4-18 en Somme   .

2 D1017 Bouchavesnes-Bergen 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 77 06  chapelle-du-sf@souvenir-francais.fr

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English :

As part of the 110th anniversary of the Battle of the Somme, a tribute to French soldiers is organized at the Chapelle du Souvenir français.

Several highlights will be on offer:
– Commemoration
– Encampment of French soldiers
– Themed guided tours of the chapel with the living history association 4-18 en Somme

L’événement Hommage aux soldats français Bouchavesnes-Bergen a été mis à jour le 2026-04-27 par OT HAUTE SOMME PERONNE

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