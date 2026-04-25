Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite guidée de la Chapelle du Souvenir français Bouchavesnes-Bergen

Visite guidée de la Chapelle du Souvenir français Bouchavesnes-Bergen vendredi 26 juin 2026.

Adresse : 2 D 1017

Ville : 80200 Bouchavesnes-Bergen

Département : Somme

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Bouchavesnes-Bergen

Visite guidée de la Chapelle du Souvenir français

2 D 1017 Bouchavesnes-Bergen Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 11:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-26

Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays, venez découvrir la Chapelle du Souvenir français à Rancourt Bouchavesnes-Bergen !

Visite guidée proposée tous les jours à 11h.
Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays, venez découvrir la Chapelle du Souvenir français à Rancourt Bouchavesnes-Bergen !

Visite guidée proposée tous les jours à 11h.   .

2 D 1017 Bouchavesnes-Bergen 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 77 06  chapelle-du-sf@souvenir-francais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Journées du Patrimoine de Pays, come and discover the Chapelle du Souvenir français in Rancourt Bouchavesnes-Bergen!

Guided tour every day at 11am.

L’événement Visite guidée de la Chapelle du Souvenir français Bouchavesnes-Bergen a été mis à jour le 2026-04-25 par OT HAUTE SOMME PERONNE

À voir aussi à Bouchavesnes-Bergen (Somme)