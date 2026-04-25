Bouchavesnes-Bergen

Visite guidée de la Chapelle du Souvenir français

2 D 1017 Bouchavesnes-Bergen Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 11:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays, venez découvrir la Chapelle du Souvenir français à Rancourt Bouchavesnes-Bergen !

Visite guidée proposée tous les jours à 11h.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays, venez découvrir la Chapelle du Souvenir français à Rancourt Bouchavesnes-Bergen !

Visite guidée proposée tous les jours à 11h. .

2 D 1017 Bouchavesnes-Bergen 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 77 06 chapelle-du-sf@souvenir-francais.fr

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English :

As part of the Journées du Patrimoine de Pays, come and discover the Chapelle du Souvenir français in Rancourt Bouchavesnes-Bergen!

Guided tour every day at 11am.

L’événement Visite guidée de la Chapelle du Souvenir français Bouchavesnes-Bergen a été mis à jour le 2026-04-25 par OT HAUTE SOMME PERONNE