Visite guidée de la Chapelle du Souvenir français Bouchavesnes-Bergen
Visite guidée de la Chapelle du Souvenir français Bouchavesnes-Bergen vendredi 26 juin 2026.
Bouchavesnes-Bergen
Visite guidée de la Chapelle du Souvenir français
2 D 1017 Bouchavesnes-Bergen Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 11:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays, venez découvrir la Chapelle du Souvenir français à Rancourt Bouchavesnes-Bergen !
Visite guidée proposée tous les jours à 11h.
Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays, venez découvrir la Chapelle du Souvenir français à Rancourt Bouchavesnes-Bergen !
Visite guidée proposée tous les jours à 11h. .
2 D 1017 Bouchavesnes-Bergen 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 77 06 chapelle-du-sf@souvenir-francais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Journées du Patrimoine de Pays, come and discover the Chapelle du Souvenir français in Rancourt Bouchavesnes-Bergen!
Guided tour every day at 11am.
L’événement Visite guidée de la Chapelle du Souvenir français Bouchavesnes-Bergen a été mis à jour le 2026-04-25 par OT HAUTE SOMME PERONNE
À voir aussi à Bouchavesnes-Bergen (Somme)
- Trois nations et trois nécropoles comparaison d’une nécropole militaire Bouchavesnes-Bergen 10 mai 2026
- Famille en 14-18 Bouchavesnes-Bergen 2 juin 2026
- Les peintres de guerre La destruction des édifices religieux Bouchavesnes-Bergen 13 juin 2026
- Hommage aux soldats français Bouchavesnes-Bergen 1 juillet 2026