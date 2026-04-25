Bouchavesnes-Bergen

Les peintres de guerre La destruction des édifices religieux

2 D1017 Bouchavesnes-Bergen Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Tout au long de la saison, Christophe Demilly fait découvrir la guerre à travers l’œil de peintres. Les œuvres produites par les artistes de guerre, mandatés par l’armée, illustrent et rendent compte de nombreux aspects de la guerre et l’expérience de la guerre de l’individu. Leurs œuvres ont été publiées dans les journaux de l’époque comme L’Illustration ou encore déclinées en cartes postales.

Cette nouvelle édition dans cette série de conférence est dédiée à la destruction des édifices religieux.

Tout au long de la saison, Christophe Demilly fait découvrir la guerre à travers l’œil de peintres. Les œuvres produites par les artistes de guerre, mandatés par l’armée, illustrent et rendent compte de nombreux aspects de la guerre et l’expérience de la guerre de l’individu. Leurs œuvres ont été publiées dans les journaux de l’époque comme L’Illustration ou encore déclinées en cartes postales.

Cette nouvelle édition dans cette série de conférence est dédiée à la destruction des édifices religieux. .

2 D1017 Bouchavesnes-Bergen 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 77 06 chapelle-du-sf@souvenir-francais.fr

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English :

Throughout the season, Christophe Demilly presents war through the eyes of painters. The works produced by war artists, commissioned by the army, illustrate and reflect many aspects of the war and the individual’s experience of it. Their works were published in the newspapers of the time, such as L?Illustration, and also as postcards.

This latest edition in the series is dedicated to the destruction of religious buildings.

L’événement Les peintres de guerre La destruction des édifices religieux Bouchavesnes-Bergen a été mis à jour le 2026-04-25 par OT HAUTE SOMME PERONNE