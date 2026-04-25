Bouchavesnes-Bergen

Famille en 14-18

2 D 1017 Bouchavesnes-Bergen Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-02

Exposition temporaire à la Chapelle du Souvenir français, proposée dans le cadre du 110ème Anniversaire de la Bataille de la Somme

Exposition temporaire à la Chapelle du Souvenir français, proposée dans le cadre du 110ème Anniversaire de la Bataille de la Somme .

2 D 1017 Bouchavesnes-Bergen 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 77 06 chapelle-du-sf@souvenir-francais.fr

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English :

Temporary exhibition at the Chapelle du Souvenir français, as part of the 110th Anniversary of the Battle of the Somme

L’événement Famille en 14-18 Bouchavesnes-Bergen a été mis à jour le 2026-04-25 par OT HAUTE SOMME PERONNE