Famille en 14-18 Bouchavesnes-Bergen
Famille en 14-18 Bouchavesnes-Bergen mardi 2 juin 2026.
Bouchavesnes-Bergen
Famille en 14-18
2 D 1017 Bouchavesnes-Bergen Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-02
Exposition temporaire à la Chapelle du Souvenir français, proposée dans le cadre du 110ème Anniversaire de la Bataille de la Somme
Exposition temporaire à la Chapelle du Souvenir français, proposée dans le cadre du 110ème Anniversaire de la Bataille de la Somme .
2 D 1017 Bouchavesnes-Bergen 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 77 06 chapelle-du-sf@souvenir-francais.fr
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English :
Temporary exhibition at the Chapelle du Souvenir français, as part of the 110th Anniversary of the Battle of the Somme
L’événement Famille en 14-18 Bouchavesnes-Bergen a été mis à jour le 2026-04-25 par OT HAUTE SOMME PERONNE
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