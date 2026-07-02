Trois petits pas, bibliothèque centrale, Tours
samedi 3 octobre 2026 · bibliothèque centrale · Tours
Informations pratiques
Trois petits pas Samedi 3 octobre, 10h30 bibliothèque centrale Indre-et-Loire
Gartuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:10:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:10:00+02:00
C’est l’histoire d’un garçon tout petit et très curieux. Alors il se promène… Toujours un peu plus loin… Et il se perd !
Mais il fait des rencontres qui le transforment, et l’amènent chaque fois ailleurs, sur les chemins du monde !
Des mots qui rythment, des paysages qui se déplient, des chansons qui filent et des mains qui dansent pour partir à l’aventure !
Durée : 20 minutes
Dès 6 mois
bibliothèque centrale 2 bis Avenue André Malraux, 37000 Tours Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Spectacle de conte petite enfance spectacle de conte petite enfance
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