Trois petits pas – Compagnie Beluette, Bibliothèque Centrale, Tours

Informations pratiques

Trois petits pas – Compagnie Beluette Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque Centrale Indre-et-Loire

40

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

C’est l’histoire d’un garçon tout petit et très curieux. Alors il se promène… Toujours un peu plus loin… Et il se perd !

Mais il fait des rencontres qui le transforment, et l’amènent chaque fois ailleurs, sur les chemins du monde !

Des mots qui rythment, des paysages qui se déplient, des chansons qui filent et des mains qui dansent pour partir à l’aventure… Venez écouter ce conte initiatique pour petites oreilles à la bibliothèque!

Bibliothèque Centrale 2bis Avenue André Malraux, 37000 Tours, France Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247054733 https://www.bm-tours.fr/node/3883760 [{« type »: « link », « value »: « http://bm-tours.fr »}] La Bibliothèque Centrale, en bord de Loire, est un bâtiment emblématique de la Reconstruction d’après-guerre. Surnommée “La Dame au chapeau vert” par les Tourangeaux, elle a ouvert ses portes en 1957 et est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 1996. Devenue médiathèque, elle offre des collections et services variés au public et visiteurs de passage.

Biblis en folie 2026

©compagnie_beluette