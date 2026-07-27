Trois petits pas Flers
mercredi 14 octobre 2026 · Flers
Informations pratiques
Flers
Trois petits pas
3 Square Delaunay Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 17:00:00
fin : 2026-10-14 17:45:00
Date(s) :
2026-10-14
Grâce à sa plume espiègle, sa guitare et son violon, Julie Bonnie se pose la question de la transmission entre générations. Elle donne vie à un monde imaginaire peuplé de personnages excentriques, drôles et touchants. Tata Lala prépare son Chouliloula, Gertrude, la cousine germaine, danse les trois petits pas… Une histoire de famille qu’elle nous conte avec la danseuse et chorégraphe Justine Richard, et son complice de toujours, le musicien percussionniste et claviériste de jazz Stanislas Grimbert. .
3 Square Delaunay Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 81 23 13
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English : Trois petits pas
L’événement Trois petits pas Flers a été mis à jour le 2026-07-27 par REZZO
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