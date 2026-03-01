Trois petits pas Genillé

Trois petits pas

Rue du Stade Genillé Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 15:00:00

fin : 2026-03-20 15:30:00

Date(s) :

2026-03-20

Boum, boum, boum, c’est passé de toi à moi.

Que donne-t-on à un enfant ? Un battement de cœur pour commencer. Et puis ? Une recette de cuisine, quelques pas de danse ?

Après Chansons d’amour pour ton bébé qui abordait en chanson et en poésie la thématique de l’arrivée (pour le moins bouleversante) d’un enfant, Julie Bonnie se pose la question de la transmission entre générations.

Grâce à sa plume espiègle, sa guitare et son violon, elle donne vie à un monde imaginaire peuplé de personnages excentriques, drôles et touchants. Tata Lala prépare son Chouliloula, Gertrude, la cousine germaine, danse les trois petits pas, et la chanson des mots rigolos égraine ses berlingots, hurluberlu, récépissé, kamishibaï, tohu bohu… Des moments chaleureux dans lesquels les tout-petits et les plus gran .

Rue du Stade Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

English :

Boom, boom, boom, it’s gone from you to me.

What do you give a child? A heartbeat, for starters. And then what? A recipe, a few dance steps?

