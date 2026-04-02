Informations pratiques

Ensisheim

Trois siècles de fortification à Neuf-Brisach du dernier modèle vaubanien à l’héritage oublié

Place de l’Eglise Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-13 20:15:00

fin : 2026-10-13 22:30:00

Date(s) :

2026-10-13

Le conférencier est Jean-Marie BALLIET

Conçue par Vauban après la perte de Brisach, Neuf-Brisach est une place forte octogonale à corps d’enceinte double correspondant au projet le plus abouti et le plus coûteux proposé à Louis XIV.

Les travaux, dirigés dès 1698 par Jacques de Tarade, permettent sa mise en défense dès 1702.

Toutefois, la reprise du Vieux-Brisach, dernier siège de Vauban en 1704, et les contraintes budgétaires qui suivront vont réduire l’ampleur du projet et en retarder son achèvement.

Sur le plan militaire, elle contrôle l’ancien passage sur le Rhin, mais, surtout, elle assure la couverture au sud de Strasbourg dans une succession de places fortes dont Huningue réalise le verrou.

Si sa forme géométrique manifeste une symétrie remarquable, sa position tactique est résolument asymétrique.

Négligée pendant plusieurs décennies, la place est enfin restaurée sous la monarchie de Juillet et le Second Empire, puis profondément transformée par l’Allemagne, dès 1875 et jusqu’en 1914. Inscrite aujourd’hui au patrimoine mondial de l’UNESCO dans le cadre du Réseau des Sites Majeurs de Vauban, elle demeure l’un des plus remarquables témoignages de l’art fortifié de Vauban.

La conférence sera animée par Jean-Marie BALLIET. .

Place de l’Eglise Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 18 55 63

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English :

The speaker is Jean-Marie BALLIET

L’événement Trois siècles de fortification à Neuf-Brisach du dernier modèle vaubanien à l’héritage oublié Ensisheim a été mis à jour le 2026-07-03 par Centre Haut-Rhin Ensisheim