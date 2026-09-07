Tromp attaque Noirmoutier !, Archives départementales de la Vendée, La Roche-sur-Yon
mardi 13 octobre 2026 · Archives départementales de la Vendée · La Roche-sur-Yon
Informations pratiques
Tromp attaque Noirmoutier ! Mardi 13 octobre, 12h30 Archives départementales de la Vendée Vendée
Entrée libre, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T12:30:00+02:00 – 2026-10-13T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-13T12:30:00+02:00 – 2026-10-13T13:00:00+02:00
En 1674, au cours de la guerre entre la France et la Hollande, Louis XIV domine les opérations terrestres mais la perte de son allié anglais laisse l’Atlantique aux mains des Hollandais. L’amiral Tromp engage une expédition pour dévaster Belle-Île mais la place forte résiste. Tromp renonce et se rabat sur l’île de Noirmoutier pour amortir le coût de l’expédition. Du 4 au 22 juillet, l’île est pillée et mise à sac. Les Hollandais repartent avec 6 otages : les personnages principaux de l’île, dont le prieur de l’abbaye de la Blanche, qu’ils ne rendront que contre paiement d’une forte rançon.
Quelques minutes de notaires nouvellement numérisées illustrent la manière dont cette crise a été gérée et le traumatisme qu’a constitué dans l’île cette descente des Hollandais.
Archives départementales de la Vendée 14 rue Haxo, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85001 Liberté Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://archives.vendee.fr/ »}]
Quelques minutes de notaires nouvellement numérisées illustrent la manière dont le sac de l’île en 1674 a été géré et le traumatisme qu’a constitué localement cette descente des Hollandais. Archives Noirmoutier
Arch. dép. Vendée, BIB RES 758, Vue du port de Rotterdam
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