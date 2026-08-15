Informations pratiques

Sardent

Trophée Bébert

Stade Maurice Faure Sardent Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 14:00:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Le Cochonnet Sardentais vous rendez-vous au Stade Maurice Faure pour un concours de pétanque placé sous le signe de la compétition et de la convivialité !

Concours triplette Formule A. B. C.

Licence obligatoire

15€ par équipe

Buffet et buvette sur place .

Stade Maurice Faure Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 42 72 37

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English : Trophée Bébert

L’événement Trophée Bébert Sardent a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Creuse Sud Ouest