Trophée Bébert Sardent
lundi 24 août 2026 · Sardent
Informations pratiques
Sardent
Trophée Bébert
Stade Maurice Faure Sardent Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 14:00:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
Le Cochonnet Sardentais vous rendez-vous au Stade Maurice Faure pour un concours de pétanque placé sous le signe de la compétition et de la convivialité !
Concours triplette Formule A. B. C.
Licence obligatoire
15€ par équipe
Buffet et buvette sur place .
Stade Maurice Faure Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 42 72 37
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English : Trophée Bébert
L’événement Trophée Bébert Sardent a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Creuse Sud Ouest
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