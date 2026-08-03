Informations pratiques

Guéret

Trophée de France des jeunes vététistes cérémonie d’ouverture

Place Bonnyaud Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 17:30:00

fin : 2026-08-03 20:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Cérémonie d’ouverture avec défilé des 16 délégations, rythmé par des animations. .

Place Bonnyaud Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 97 90

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English : Trophée de France des jeunes vététistes cérémonie d’ouverture

L’événement Trophée de France des jeunes vététistes cérémonie d’ouverture Guéret a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Grand Guéret