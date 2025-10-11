Trophée de montgolfières François Ier

Château Valençay Indre

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-19 06:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Vingt-cinq ballons décolleront du parc du château à l’aube. Venez admirer l’envol des montgolfières dès 6h30 autour d’un petit-déjeuner convivial !

Rassemblement de pilotes français et étrangers (luxembourgeois, suisses, belges…) dont le but est de découvrir les châteaux de la Loire en montgolfières. Événement organisé par Jean Becker et l’association Ballooning Adventures. Le trophée François 1er est une compétition amicale. Un renard , c’est-à-dire un ballon éclaireur, décolle 30mn avant les participants. Il pose une cible au sol et les autres ballons doivent se rapprocher au plus près en lâchant un marqueur (un sac de sable avec un ruban) puis les montgolfières poursuivent leur vol là où le vent les emporte. Des points sont attribués à chaque étape aux équipages en fonction de la précision de leur lâcher et un classement est établi à la fin de la semaine. 7 .

Château Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 15 69 accueil@chateau-valencay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Twenty-five balloons will take off from the château grounds at dawn. Come and watch the hot-air balloons take to the skies at 6:30 a.m. over a convivial breakfast!

L’événement Trophée de montgolfières François Ier Valençay a été mis à jour le 2026-03-06 par BERRY