Week-end Carnaval de Venise

Château Valençay Indre

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Le temps d’un week-end, Valençay se transforme en une petite Venise de l’Indre !

120 personnes en costume déambuleront dans le château et son parc durant la journée, avec en point d’orgue un grand cortège chaque jour à 15h.

Laissez-vous transporter dans une ambiance à l’italienne d’un château habitué aux fastes des grandes soirées et prenez vous en photo avec les participants au détour d’un escalier, d’un salon ou des jardins.

Ouverture du parc du château jusqu’à 20h le samedi soir. 7 .

Château Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 15 69 accueil@chateau-valencay.fr

English :

For one weekend, Valençay is transformed into a little Venice of the Indre!

120 people in costume will stroll through the château and its grounds throughout the day, culminating in a grand procession at 3pm each day.

L’événement Week-end Carnaval de Venise Valençay a été mis à jour le 2026-03-06 par BERRY