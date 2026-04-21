Trophée souvenir Roger-Walkowiak Stade Jean-Moulin Cusset

Cusset

Trophée souvenir Roger-Walkowiak

Stade Jean-Moulin Rue Émile-Guillaumin Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 12:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Une nouvelle fois la Trophée Souvenir Roger-Walkowiak-Ville de Cusset accueillera cet été l’avant-dernière manche de la Coupe de France N1.

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Stade Jean-Moulin Rue Émile-Guillaumin Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 77 49 avenircyclistecusset@yahoo.fr

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English :

Once again, the Trophée Souvenir Roger-Walkowiak-Ville de Cusset will host the penultimate round of the French N1 Cup this summer.

L’événement Trophée souvenir Roger-Walkowiak Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations