Trophée souvenir Roger-Walkowiak Stade Jean-Moulin Cusset
Trophée souvenir Roger-Walkowiak Stade Jean-Moulin Cusset dimanche 26 juillet 2026.
Cusset
Trophée souvenir Roger-Walkowiak
Stade Jean-Moulin Rue Émile-Guillaumin Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 12:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Une nouvelle fois la Trophée Souvenir Roger-Walkowiak-Ville de Cusset accueillera cet été l’avant-dernière manche de la Coupe de France N1.
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Stade Jean-Moulin Rue Émile-Guillaumin Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 77 49 avenircyclistecusset@yahoo.fr
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English :
Once again, the Trophée Souvenir Roger-Walkowiak-Ville de Cusset will host the penultimate round of the French N1 Cup this summer.
L’événement Trophée souvenir Roger-Walkowiak Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations
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