TROQUE TON JARDIN JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

TROQUE TON JARDIN

JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE 26 Avenue Maurice Bourgès-Maunoury Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 10:00:00

fin : 2026-10-21 12:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Les Jardins du Muséum à Borderouge organisent un grand troc de plantes !

Troque ton Jardin revient et vous invite à venir partager un moment chaleureux entre Toulousaines et Toulousains ! C’est aussi l’occasion de découvrir le stand des Jardins du Muséum, qui mettent à l’honneur des plantes issues de semis spontanés. Médiatrices, médiateurs et jardinières sont là pour échanger, conseiller et vous accompagner dans vos découvertes.

Bon à savoir !

– Le troc d’espèces exotiques envahissantes est interdit telles que l’arbre à papillon (Buddleia davidii.), l’herbe de la pampa (Cortaderia selloana) ou encore la verveine de Buenos Aires (Verbena bonariensis).

– Le troc de toute plante qu’elle soit potagère ou d’intérieur est autorisé

– Les Jardins du Muséum ne s’engagent pas à récupérer les plantes non troquées

C’est un partenariat avec la Halle de la Machine qui est indéniablement une bien belle phytosymbiose, qui

nous permet de rendre encore plus florissante la folle aventure des Voyages de l’Aéroflorale II. .

JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE 26 Avenue Maurice Bourgès-Maunoury Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84 relations.visiteurs.museum@culture.toulouse-metropole.fr

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English :

The Jardins du Muséum in Borderouge are organizing a big plant swap!

L’événement TROQUE TON JARDIN Toulouse a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE