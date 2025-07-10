Trottinettes électriques Circuit d’obstacles, réservation en ligne Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault
Trottinettes électriques Circuit d’obstacles, réservation en ligne Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault mardi 7 juillet 2026.
Châtellerault
Trottinettes électriques Circuit d’obstacles, réservation en ligne
Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-22 14:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-28 2026-07-29
Prêt de trottinettes éléctriques pour réaliser un parcours d’obstacles.
Ouvert du mardi au dimanche
Groupe de 6 personnes maximum sur des créneaux de 30 minutes.
Inscription en ligne.
Conditions d’accès à partir de 12 ans.
Tenue de sport obligatoire: manches longues, pantalon, chaussures fermées. .
Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Trottinettes électriques Circuit d’obstacles, réservation en ligne
L’événement Trottinettes électriques Circuit d’obstacles, réservation en ligne Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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