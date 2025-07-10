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Trottinettes électriques promenade, réservation en ligne Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault

Trottinettes électriques promenade, réservation en ligne Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault

Trottinettes électriques promenade, réservation en ligne Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault jeudi 9 juillet 2026.

Lieu
Rue Aliénor d'Aquitaine -
Adresse
Le Lac de la forêt
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Tarif

Châtellerault

Trottinettes électriques promenade, réservation en ligne

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:30:00
fin : 2026-08-06 18:45:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-11 2026-07-16 2026-07-18 2026-07-23 2026-07-25 2026-07-30 2026-08-01 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-13 2026-08-15 2026-08-20 2026-08-22

Sortie collective en trottinettes électriques encadrée par un éducateur sportif.
Ouvert le jeudi et le samedi
Groupe de 6 personnes maximum sur des créneaux de 1h15.
Inscription en ligne.
Conditions d’accès à partir de 14 ans.
Tenue de sport obligatoire: manches longues, pantalon, chaussures fermées.   .

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Trottinettes électriques promenade, réservation en ligne

L’événement Trottinettes électriques promenade, réservation en ligne Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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