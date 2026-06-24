Trouvailles #2 chemin de la Verrerie Arles

Informations pratiques

Arles

Trouvailles #2

Samedi 4 juillet 2026 de 16h à 22h. chemin de la Verrerie Jardins de La Verrerie Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Retrouvons-nous pour une journée en plein air pour créer, expérimenter et partager. Ateliers mêlant art et écologie, une scène ouverte, une projection-photo originale, et la guinguette pour savourer cette journée dans les jardins.

Retrouvons le programme de la seconde date des Trouvailles 2026

>> SAMEDI 4 JUILLET, une journée sous le signe de la création et du partage

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LES ATELIERS • 16H-18H30

RÉPARE’CAFÉ (dès 16H)

Donnons une seconde vie à nos objets du quotidien, accompagnée par les bénévoles de l’association Zéro Déchets Pays d’Arles

SÉRIGRAPHIE (dès 17H)

Découverte d’une technique artisanale d’impression avec de l’encre naturel à base d’argile, avec l’association de sérigraphie d’Arles

MAGIE DU SOLEIL (dès 17H)

Initiation au cyanotype, une technique photographique qui invite à créer avec les plantes du jardin et la lumière du soleil, avec Alice Dardun, photographe du collectif Hey Mars

SLAM (dès 17H)

Ecriture et partage de textes sensibles, personnels ou engagés, avec Fenixio, artiste rappeur



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LA SOIRÉE TROUVAILLES • 19H-22H

SCÈNE OUVERTE

Chanteur.se, instrumentiste, danseur.se ou poète en solo ou en groupe, amateur ou débutant, c’est le moment de se lancer !

Et pour le public ? Installez-vous, profitez, laissez-vous surprendre et partagez une belle soirée en toute simplicité.



PROJECTION-PHOTO

Le collectif marseillais Hey Mars nous invite à porter un nouveau regard sur Marseille, loin des clichés, à travers des balades photographiques à l’argentique. L’occasion de découvrir la première édition de leur fanzine, présentée sur place.



LA GUINGUETTE

La Guinguette sera ouverte pour nous rafraîchir avec des bières artisanales, des jus et des sirops bio , et nous pourrons également nous régaler de délicieuses frites et fricadelles belges , accompagnées de salades fraicheur





Et si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter: programmation@laverreriearles.fr ! .

chemin de la Verrerie Jardins de La Verrerie Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Let’s get together for a day outdoors to create, experiment, and share. Workshops combining art and ecology, an open mic, a unique photo presentation, and the open-air café to enjoy the day in the gardens.

L’événement Trouvailles #2 Arles a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme d’Arles