Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Planches Mon royaume pour un théâtre

Sur la plage Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Le 21 août à 18 h 30 sur la plage, Mon royaume pour un théâtre d’Isabelle Starkier retrace avec trois acteurs, trois mannequins et vingt-quatre costumes toute l’histoire du théâtre français, de l’Antiquité à nos jours.

Le vendredi 21 août à 18 h 30, la plage de Trouville-sur-Mer accueille, dans le cadre de Trouville-sur-Planches, le spectacle Mon royaume pour un théâtre , écrit et mis en scène par Isabelle Starkier.

Sur scène, trois acteurs — Clara Starkier, Thomas Roy et Isabelle Starkier —, trois mannequins et vingt-quatre costumes donnent vie à une traversée de l’histoire du théâtre et du monde qu’il reflète, déforme, transgresse, amuse, déconstruit et réinvente. À mi-chemin entre la conférence gesticulée et le plateau, entre la théorie et sa mise en pratique, le spectacle convoque des flashs de nos plus grands classiques, des origines du théâtre grec et romain jusqu’à nos jours, en passant par Molière, Racine, Corneille, Beaumarchais, Marivaux, Hugo ou encore Feydeau. Une manière vivante et complice de raconter les mots et les idées qui ont traversé les siècles.

Infos pratiques

– Date vendredi 21 août

– Horaire 18 h 30

– Lieu plage de Trouville-sur-Mer .

Sur la plage Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 13 14 60 70

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English : Trouville-sur-Planches Mon royaume pour un théâtre

On 21 August at 6.30 pm on the beach, Isabelle Starkier’s *Mon royaume pour un théâtre* (My Kingdom for a Theatre) traces the entire history of French theatre, from antiquity to the present day, with three actors, three models and twenty-four costumes.

L’événement Trouville-sur-Planches Mon royaume pour un théâtre Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Trouville