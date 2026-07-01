Troyes La Magnifique, Troyes la Champagne Tourisme, Troyes

Informations pratiques

Troyes La Magnifique 19 et 20 septembre Troyes la Champagne Tourisme Aube

Tarif: 5€. Places limitées à 30 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Accompagné d’un guide conférencier, (re)découvrez le coeur historique de Troyes avec ses maisons colorées à pans de bois, ses ruelles médiévales, ses cours secrètes et l’église Sainte-Madeleine…

Troyes la Champagne Tourisme 16 rue Aristide Briand, 10000 Troyes Troyes 1000 Aube Grand Est 03 25 82 62 70 http://www.troyeslachampagne.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.troyeslachampagne.com/ »}] L’histoire et la richesse exceptionnelle du patrimoine de la ville de Troyes se découvrent pas à pas au détour des rues, des places, des cours. Parmi toutes les villes de France qui ont conservé un bâti en bois, Troyes est certainement celle qui a le patrimoine le plus important, le mieux sauvegardé et valorisé dans son cœur.

Accompagné d’un guide conférencier, (re)découvrez le coeur historique de Troyes avec ses maisons colorées à pans de bois, ses ruelles médiévales, ses cours secrètes et l’église Sainte Madeleine…

© AL – Troyes La Champagne Tourisme