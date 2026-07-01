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Troyes La Magnifique, Troyes la Champagne Tourisme, Troyes

samedi 19 septembre 2026 · Troyes la Champagne Tourisme · Troyes

Troyes La Magnifique, Troyes la Champagne Tourisme, Troyes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Troyes la Champagne Tourisme
Adresse
16 rue Aristide Briand, 10000 Troyes
Ville
1000 Troyes
Département
Aube
Tarif
Tarif: 5€. Places limitées à 30 personnes par visite.

Troyes La Magnifique 19 et 20 septembre Troyes la Champagne Tourisme Aube

Tarif: 5€. Places limitées à 30 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Accompagné d’un guide conférencier, (re)découvrez le coeur historique de Troyes avec ses maisons colorées à pans de bois, ses ruelles médiévales, ses cours secrètes et l’église Sainte-Madeleine…

Troyes la Champagne Tourisme 16 rue Aristide Briand, 10000 Troyes Troyes 1000 Aube Grand Est 03 25 82 62 70 http://www.troyeslachampagne.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.troyeslachampagne.com/ »}] L’histoire et la richesse exceptionnelle du patrimoine de la ville de Troyes se découvrent pas à pas au détour des rues, des places, des cours. Parmi toutes les villes de France qui ont conservé un bâti en bois, Troyes est certainement celle qui a le patrimoine le plus important, le mieux sauvegardé et valorisé dans son cœur.
Accompagné d’un guide conférencier, (re)découvrez le coeur historique de Troyes avec ses maisons colorées à pans de bois, ses ruelles médiévales, ses cours secrètes et l’église Sainte Madeleine…

© AL – Troyes La Champagne Tourisme

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