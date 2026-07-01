TRUANDO, Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

TRUANDO Jeudi 4 mars 2027, 19h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Tarifs : 6/5€ – A partir de 6 ans – Apéritif offert à l’issue – Assis – En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-04T19:00:00+01:00 – 2027-03-04T20:30:00+01:00

Fin : 2027-03-04T19:00:00+01:00 – 2027-03-04T20:30:00+01:00

Dans le cadre de Drôles de rendez-vous du 04 au 07 mars.

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Un trio musical spécialiste des chanteurs morts… ou presque.

Prenez un pianiste bercé trop près du mur par la musique classique et la variété française, un guitariste passionné des Beatles et de la pop anglaise, ajoutez-y un batteur-percussionniste fou et imprévisible, mettez-leur un costume histoire de paraitre un minimum sérieux et vous obtiendrez Truando !

Le principe est simple : c’est le public qui propose le répertoire. Une seule règle à respecter : uniquement des chanteurs morts ou presque.

Humour et autodérision, si ces trois-là ne se prennent pas au sérieux, ils n’en sont pas moins talentueux et vous feront passer un excellent moment !

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Apéro-spectacle // Concert humoristique

DR