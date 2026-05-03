Tu es fleur – Exposition de Linda Tuloup & Fabien Chalon, Pavillon des Jouets, Vernon

Tu es fleur – Exposition de Linda Tuloup & Fabien Chalon 3 mai – 4 juillet Pavillon des Jouets Eure

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T14:00:00+02:00 – 2026-05-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

À Vernon, à proximité immédiate de Giverny, une ancienne usine industrielle se transforme en espace d’expérimentation artistique avec l’exposition immersive Tu es fleur.

Porté par le Pavillon International des Arts, ce projet est issu de la résidence d’artistes PIA 2025, dont Linda Tuloup et Fabien Chalon sont les lauréats. Développée sur place, l’exposition prend la forme d’un parcours immersif mêlant photographie, dispositifs mécaniques, lumière, eau et voilages, où le visiteur circule dans un environnement en transformation.

En lien avec les paysages normands et l’héritage impressionniste, Tu es fleur propose une approche contemporaine du rapport au vivant, à travers une expérience à la fois intime et accessible.

Pensée pour être ouverte à tous les publics, l’exposition est en accès libre et gratuit, avec une volonté affirmée de rendre l’art contemporain accessible au plus grand nombre.

Ce projet s’inscrit dans une dynamique territoriale forte : des artistes engagés dans des parcours visibles au-delà du cadre local viennent créer à Vernon et partager aujourd’hui avec le public le fruit de ce travail.

Entrée libre et gratuite.

Tous les week-end et jours fériés de 14h à 18h, du 03 mai au 02 juillet 2026

En semaine sur réservation, pour les groupes à partir de 8 personnes, à visites@pavillon-des-arts.com

Pavillon des Jouets 134 ROUTE DE GIVERNY 27200 VERNON Vernon 27200 Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « visites@pavillon-des-arts.com »}] [{« link »: « mailto:visites@pavillon-des-arts.com »}]

À Vernon-Giverny, une ancienne usine devient une expérience artistique immersive Art – Culture – Photographie – Art contemporain – Art visuel

@Fabien Chalon @Linda Tuloup