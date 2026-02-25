Tu sais… la vie Gwendoline La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Tu sais… la vie Gwendoline

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif Adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13 21:30:00

Date(s) :

2026-03-13

TU SAIS … LA VIE: Solo de clown sensible.

.

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

TU SAIS? LA VIE: Sensitive clown solo.

L’événement Tu sais… la vie Gwendoline Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-25 par Valence Romans Tourisme