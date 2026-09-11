Tudo Bem ? – Afterwork à la plage, house, sunset & social networking La Beach Parisienne Paris
jeudi 24 septembre 2026 · La Beach Parisienne · Paris
Informations pratiques
Tudo Bem? – l’afterwork électro plage qui réinvente le networking amicale à Paris
Tudo bem?, c’est quoi ?
Une soirée afterwork tropicale, élégante et décontractée,
où l’on vient pour se sentir bien, manger, boire, rencontrer du monde, danser, respirer et élargir ton cercle d’amis.
Pour cette édition, Tudo bem ? débarque à La Beach Parisienne, dans le 12ème
Cette fois-ci, Tudo bem ? vous emmène à la plage ! ☀️ Du sable, une végétation luxuriante, une ambiance tropicale… et oui, tout ça en plein Paris ! Musique électro-plage, apero… et cette ambiance unique où tout le monde finit par se rencontrer ✨
La musique ?
Des sons tropicaux et électroniques : organic house, afro house, deep house, latin house…
Avec @asturia.music aux platines et 3 autres DJs-producteurs invités.
Une ambiance qui te transporte directement à la plage.
https://soundcloud.com/djasturia
À Tudo bem ?, viens comme tu es
Avec des amis, en couple, entre collègues… ou même seul(e).
Parce qu’ici, rencontrer de nouvelles personnes se fait naturellement, sans pression, avec le sourire et la chaleur qu’on retrouve au Brésil ✨
Et surtout : Tudo bem ? n’est pas un événement célibataire.
C’est un événement pour celles et ceux qui ont envie de se sentir bien, accueillis, intégrés. Un endroit où il est normal d’engager la conversation avec son voisin, de partager un verre avec de nouvelles personnes et de créer des liens, sans crainte ni malaise
Pour rendre les échanges encore plus simples, nous avons mis en place un système d’autocollants :
Tudo bem ? : je suis ouvert(e) à discuter et à faire de nouvelles rencontres.
Laissez-moi danser : je suis déjà avec mon groupe et/ou je préfère simplement profiter de la soirée.
Simple, bienveillant et efficace.
Le résultat ? Des conversations spontanées, des amitiés qui naissent autour d’un verre… et souvent une piste de danse remplie de personnes qui ne se connaissaient pas quelques heures plus tôt
La Beach Parisienne, Orée du, Bois de Vincennes, Avenue Anna Politkovskaïa, 75012 Paris, France
Jeudi, 24 septembre 2026
18h à 2h
Une caipirinha ou boisson sans alcool incluse dans le billet
Afterwork à la plage, house, sunset & social networking. Line up 100% DJs producteurs.
Le jeudi 24 septembre 2026
de 18h00 à 02h00
payant
Prends dès maintenant ta place et garantis le meilleur prix ! À partir de 15 euros (une caipirinha ou boisson sans alcool incluse).
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T21:00:00+02:00
fin : 2026-09-25T05:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-24T18:00:00+02:00_2026-09-24T02:00:00+02:00
La Beach Parisienne Orée du, Bois de Vincennes, Avenue Anna Politkovskaïa 75012 Paris
https://shotgun.live/fr/events/tudo-bem
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