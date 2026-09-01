TUFAN SHOW La Place Paris

Informations pratiques

TUFAN n’est pas un simple collectif. C’est un mouvement. Le nouveau visage du rap marocain.

Né aux quatre coins du Maroc, TUFAN réunit une génération d’artistes qui bouscule les codes et fait rayonner le rap marocain bien au-delà de ses frontières.

Soyez prêts !

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Gustavo

Originaire de l’Est du Royaume, Gustavo est un jeune rappeur qui ne court pas après le succès : il vise le sommet. Avec sa voix grave, ses flows incisifs et ses refrains marquants, il impose sa signature à chaque morceau. Une ascension à suivre de très près.

Valerieblud

Artiste audacieux et controversé, Valerie bouscule les codes en fusionnant le hip-hop avec des influences heavy metal. Son univers sombre, intense et profondément émotionnel captive son public et ne laisse personne indifférent. En repoussant les frontières des genres, il s’impose comme l’une des propositions les plus singulières de la scène musicale marocaine.

Onzy

Onzy est un rappeur marocain qui s’impose par son authenticité, sa plume soignée et sa polyvalence artistique. Entre mélodies marquantes, flows maîtrisés et textes sincères, il construit un univers où émotion et modernité se rencontrent. En constante évolution, il affirme son identité à chaque sortie et s’impose comme l’une des voix montantes du rap marocain.

S13

DJ, producteur et directeur artistique, S13 s’est imposé comme l’une des figures créatives de la nouvelle génération marocaine. Grâce à des productions percutantes, un sens aigu du détail et une identité musicale affirmée, il accompagne l’évolution de nombreux artistes tout en développant son propre univers. Entre innovation et authenticité, S13 contribue à redéfinir les codes de la scène musicale marocaine.

Le 26 septembre 2026, TUFAN investit La Place – Paris pour un concert exceptionnel. Un show inédit, une énergie collective sans compromis et une seule promesse : marquer les esprits.

Le samedi 26 septembre 2026

de 19h30 à 23h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-27T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T19:30:00+02:00_2026-09-26T23:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/events/tufan-show-avec-gustavo-valerieblud-onzy-s-13



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