TUGAN SOKHIEV / SOL GABETTA HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

TUGAN SOKHIEV / SOL GABETTA

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 68 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02 20:00:00

fin : 2027-04-03 21:45:00

Date(s) :

2027-04-02

Directeur musical de l’Orchestre du Capitole de 2005 à 2022, années durant lesquelles il a ancré l’ensemble sur la scène nationale et internationale, Tugan Sokhiev signe son grand retour à Toulouse.

L’Orchestre philharmonique de Vienne lui a offert une consécration en l’invitant à diriger son prestigieux Concert du Nouvel An en 2027. Il y a 150 ans, le même ensemble créait la Symphonie n°3 dite Wagner- Symphonie de Bruckner, sous la direction du compositeur fervent admirateur de l’auteur de Tristan et Isolde. Elle partage la tonalité de ré mineur avec le Concerto pour violoncelle n°2 de Saint-Saëns, à découvrir sous l’archet lumineux de Sol Gabetta, artiste fidèle au Capitole qu’elle a souvent accompagné en tournée. 5 .

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Tugan Sokhiev, who served as music director of the Orchestre du Capitole from 2005 to 2022—a period during which he established the orchestra’s reputation on the national and international stages—is making his grand return to Toulouse.

L’événement TUGAN SOKHIEV / SOL GABETTA Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE