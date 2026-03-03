Tutu Metz Congrès-Robert Schuman Metz

Tutu

Metz Congrès-Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10

2026-10-10

“Tutu”, de la compagnie Chicos Mambo, c’est une célébration délirante et virtuose de la danse revisitée. Six danseurs débordants d’énergie enchaînent 20 tableaux qui passent du ballet classique à la danse contemporaine, du tango au hip-hop, de la grâce au burlesque toujours avec drôlerie et exigence.

Un spectacle visuel plein de surprises, où le tutu ce symbole du monde classique est réinterprété, transformé, exagéré, porté par des corps virils, des costumes improbables, et une mise en scène fantasque. Tutu, c’est pour tous les publics novices curieux comme amateurs de danse technique un moment où l’humour et l’émotion dansent main dans la main.Tout public

Metz Congrès-Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz 57000 Moselle Grand Est

tutu, by the Chicos Mambo company, is a delirious, virtuoso celebration of dance revisited. Six dancers, bursting with energy, string together 20 tableaux that move from classical ballet to contemporary dance, from tango to hip-hop, from grace to burlesque always with a sense of humour and high standards.

A visual spectacle full of surprises, in which the tutu that symbol of the classical world is reinterpreted, transformed, exaggerated, carried by virile bodies, improbable costumes and whimsical staging. Tutu is for all audiences curious novices and technical dance enthusiasts alike a moment when humor and emotion dance hand in hand.

