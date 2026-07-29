Two cats Grande salle Balizy Saint-Maixent-l’École
jeudi 21 janvier 2027 · Grande salle Balizy · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
Two cats
Grande salle Balizy 19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-21 20:30:00
fin : 2027-01-21
Date(s) :
2027-01-21
Two Cats” revisite en trio les grands thèmes du jazz des années 1920 aux années 1960. Leur musique offre un paysage sonore intime et énergique pour redécouvrir le swing, le Bebop, et les chansons qui incarnent la musique populaire américaine. .
Grande salle Balizy 19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr
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English : Two cats
L’événement Two cats Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Haut Val De Sèvre
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