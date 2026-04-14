Typhoon Club / Présentation de Mélusine Chauvet, Le Cratère, Toulouse

Typhoon Club / Présentation de Mélusine Chauvet Jeudi 30 avril, 20h30 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T20:30:00+02:00 – 2026-04-30T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-30T20:30:00+02:00 – 2026-04-30T22:30:00+02:00

Typhoon Club / de Shinji Sōmai / 1h55 / Japon / Avec Youki Kudoh, Yuichi Mikami, Yuka Ônishi, Tomokazu Miura, Saburo Date

Synopsis : À l’approche d’un redoutable typhon, des adolescents de la banlieue de Tokyo remettent en question le sens de leur vie.

Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/typhoon-club »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FR6IYL7#showsession?id=emsx001100017750&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse