Tyreek McDole Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges
Tyreek McDole Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges samedi 21 novembre 2026.
Limoges
Tyreek McDole Festival Éclats d’Émail 2026
Place Stalingrad Limoges Haute-Vienne
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Nouveau joyau de la scène jazz américaine ! Avec sa voix de baryton sensuelle, un spiritual jazz vibrant et moderne teinté de rythmes caribéens, Tyreek McDole est l’une des plus captivantes révélations actuelles. Entre héritage caribéen et influences new-yorkaises, Tyreek McDole chante comme il respire. .
Place Stalingrad Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com
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English : Tyreek McDole Festival Éclats d’Émail 2026
L’événement Tyreek McDole Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Limoges Métropole
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