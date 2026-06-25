Limoges

Tyreek McDole Festival Éclats d’Émail 2026

Place Stalingrad Limoges Haute-Vienne

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Nouveau joyau de la scène jazz américaine ! Avec sa voix de baryton sensuelle, un spiritual jazz vibrant et moderne teinté de rythmes caribéens, Tyreek McDole est l’une des plus captivantes révélations actuelles. Entre héritage caribéen et influences new-yorkaises, Tyreek McDole chante comme il respire. .

Place Stalingrad Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com

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English : Tyreek McDole Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement Tyreek McDole Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Limoges Métropole