Tyreek McDole Place des Jacobins Le Mans

Le Mans

Tyreek McDole

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe

Tarif : 17 – 17 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 20:00:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Tolstoys, groupe berlinois de rock psychédélique, puise son inspiration dans les folklores slaves et celtiques. Après plusieurs années de tournées en Europe et des passages remarqués dans des festivals comme Glastonbury ou Pohoda, le groupe s’impose par des concerts intenses, portés par une forte connexion avec le public et une énergie héritée des années 60.

Récompensés dès leurs débuts, ils ont depuis sorti plusieurs albums, dont The Buzz (2025), capturant la puissance brute de leur live. En 2025, leur collaboration avec l’artiste sénégalais Alibeta a donné naissance à une expérience scénique immersive, mêlant rythmes ouest-africains et univers psychédélique. .

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

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L’événement Tyreek McDole Le Mans a été mis à jour le 2026-04-30 par CDT72