Tyreek McDole Place des Jacobins Le Mans
Tyreek McDole Place des Jacobins Le Mans jeudi 19 novembre 2026.
Le Mans
Tyreek McDole
Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe
Tarif : 17 – 17 – 24 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:00:00
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-11-19
Tolstoys, groupe berlinois de rock psychédélique, puise son inspiration dans les folklores slaves et celtiques. Après plusieurs années de tournées en Europe et des passages remarqués dans des festivals comme Glastonbury ou Pohoda, le groupe s’impose par des concerts intenses, portés par une forte connexion avec le public et une énergie héritée des années 60.
Récompensés dès leurs débuts, ils ont depuis sorti plusieurs albums, dont The Buzz (2025), capturant la puissance brute de leur live. En 2025, leur collaboration avec l’artiste sénégalais Alibeta a donné naissance à une expérience scénique immersive, mêlant rythmes ouest-africains et univers psychédélique. .
Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Tyreek McDole Le Mans a été mis à jour le 2026-04-30 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Pecha Kucha La Fabrique Rêves de Ville Le Mans 5 mai 2026
- Marius Le Mans 6 mai 2026
- Comment avouer son amour quand on ne sait pas le mot pour le dire ? EVE scène universitaire Le Mans 6 mai 2026
- Le Matin des tout-petits Tous à l’eau Médiathèque Aragon Le Mans 6 mai 2026
- Balade Plantes comestibles Jardin du soleil Le Mans 6 mai 2026