Informations pratiques

Limoges

Ü-Tone #7

41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 21:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Ü-TONE fait son grand retour au CCM John-Lennon pour une 7ᵉ édition organisée par Module Records. Devenu un rendez-vous incontournable de la scène électro limougeaude, l’événement réunit 12 artistes en B2B sur scène pour une soirée placée sous le signe de la découverte et de l’énergie. Si le line-up sera dévoilé progressivement sur les réseaux sociaux, le déroulé des sets restera secret pour entretenir la surprise. L’équipe de Module Records veillera tout au long de la soirée à offrir un cadre festif, sécurisé et bienveillant, où musique, danse, respect, consentement et ouverture d’esprit sont les valeurs essentielles. .

41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83

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English : Ü-Tone #7

L’événement Ü-Tone #7 Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole