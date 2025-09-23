UBIC Mont Lozère et Goulet

UBIC Mont Lozère et Goulet samedi 6 juin 2026.

UBIC

Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Une création inédite qui revisite les codes de la techno par Nadia Ratsimandresy et Annabelle Playe.

Ubic, c’est une création audacieuse des talentueuses musiciennes Nadia Ratsimandresy et Annabelle Playe. Avec une maîtrise exceptionnelle de leurs instruments l’onde Martenot et les machines électroniques.

Une création inédite qui revisite les codes de la techno par Nadia Ratsimandresy et Annabelle Playe.

Ubic, c’est une création audacieuse des talentueuses musiciennes Nadia Ratsimandresy et Annabelle Playe. Avec une maîtrise exceptionnelle de leurs instruments l’onde Martenot et les machines électroniques, ces artistes s’approprient et réinventent les codes de la techno pour offrir une expérience musicale immersive et insolite.

Leur performance est une fusion envoûtante de sons et de mouvements où se mêlent danse électro et trance live. Chaque note, chaque beat est une invitation à jouer, à danser, à ressentir l’énergie brute de la musique. Les ondes sonores sont saturées à la quête du kick, créant une ambiance vibrante et électrisante qui transcende les frontières de la techno.

Spectacle co-accueilli à Bagnols-les-Bains par Scènes Croisées avec l’association Rudeboy Crew et l’EPCI Mont-Lozère .

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

An original creation that revisits the codes of techno by Nadia Ratsimandresy and Annabelle Playe.

Ubic is an audacious creation by talented musicians Nadia Ratsimandresy and Annabelle Playe. With exceptional mastery of their instruments: the ondes Martenot and electronic machines.

German :

Eine neue Kreation von Nadia Ratsimandresy und Annabelle Playe, die die Codes des Techno neu interpretiert.

Ubic ist eine gewagte Kreation der talentierten Musikerinnen Nadia Ratsimandresy und Annabelle Playe. Mit einer außergewöhnlichen Beherrschung ihrer Instrumente: der Martenot-Welle und den elektronischen Maschinen.

Italiano :

Una creazione originale che rivisita i codici della techno di Nadia Ratsimandresy e Annabelle Playe.

Ubic è una creazione audace delle talentuose musiciste Nadia Ratsimandresy e Annabelle Playe. Con un’eccezionale padronanza dei loro strumenti: l’ondes Martenot e le macchine elettroniche.

Espanol :

Una creación original que revisa los códigos del techno por Nadia Ratsimandresy y Annabelle Playe.

Ubic es una audaz creación de las talentosas músicas Nadia Ratsimandresy y Annabelle Playe. Con un dominio excepcional de sus instrumentos: las ondes Martenot y las máquinas electrónicas.

L’événement UBIC Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2025-09-23 par 48-CDT48