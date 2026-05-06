UGOP Radio / La Nuit Blanche d’UGOP Radio Le Pavillon Culturel – Association UGOP Paris

Vidéo, Musique, Théâtre, Lecture

À l’occasion de Nuit Blanche 2026, UGOP Radio, webradio citoyenne d’hyper-proximité du 12ᵉ arrondissement de Paris, propose une émission culturelle spéciale en direct de 19h30 à 22h, en direct sur sa chaîne YouTube : https://www.youtube.com/@ugopradio1038.

Au programme : découvertes artistiques, rencontres, échanges et immersion au cœur de l’événement. Une soirée dédiée à la création et à la vie locale, à suivre en ligne.

Active sur le territoire du 12ème arrondissement depuis 2017, l’association UGOP propose, à travers le Pavillon Culturel, un espace culturel et numérique dédié à tous. Lieu d’échange, le Pavillon Culturel se compose de différents espaces : des salles d’activités polyvalentes, une cuisine pédagogique, un studio d’enregistrement et un studio radio. Le pôle animation propose différentes activités artistiques et accueille des jeunes du CP à la Terminale pour l’accompagnement à la scolarité. Le Pavillon Culturel héberge également Ugop Radio, la radio de proximité du 12ème. Cette radio permet aux habitants de découvrir l’info de leurs quartiers à travers différents formats.

En partenariat avec MVAC 12, MAIRIE 12, MAIRIE DE PARIS

Avec le soutien de la MVAC 12

La Nuit Blanche 2026, d’UGOP Radio en live !

Le samedi 06 juin 2026

de 19h30 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:30:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00

Le Pavillon Culturel – Association UGOP 14 rue Edouard Robert 75012 Paris

Métro -> 8 : Michel Bizot (Paris) (228m)

Bus -> 46 : Sidi Brahim (Paris) (151m)

Vélib -> Daumesnil – Picpus (174.78m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://ugop.fr/radio-ugop/



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