Ujjaya : conférence-concert instruments rituels d’Afrique et d’Océanie Hôpital Saint Joseph Paris
Ujjaya : conférence-concert instruments rituels d’Afrique et d’Océanie Hôpital Saint Joseph Paris vendredi 19 juin 2026.
Ujjaya vous invite à deux conférence-concerts grâcieuses sur les instruments mystiques et magiques d’Afrique et d’Océanie . Il présentera :
La conférence s’attachera à présenter les peuples, les croyances et les rituels qui s’attachent à chaque instrument Elle sera accompagnée d’une brève description organologique et d une petite démonstration. S’en suivra un concert, en forme de voyage musical . Les instruments seront soutenus par de très discrètes nappes de synthétiseurs ou par des séquenceurs.
Oya viendra donner une touche de didgeridoo virtuose.
À l’hopital Sainte Marie (une division de l’hôpital Saint Joseph)
Galerie de gauche, porte 11
167 rue Raymond Losserand, Métro Plaisance
– La Trompe Mongo (en corne de Sitatunga)
– Le Bolon Senoufo
– Le Gojé des Songhai
– Le Bendre des Mossi
– Le Longombe (pluriarc) d’ Afrique centrale
– La cloche Bamoun
– La cloche bateke
– La Cloche en bois luba
– Le tsenatsil (hochet ritiuel ethiopien)
– Le sifflet des Lobis
– Le tambour Bata des Yoruba
– L’Hazo Lahy, percussion sacrée des Sakalava de Madagascar
– Le Toéré tahitien
– La vivo tahitienne
– Le Kundu Iatmul
– La Flûte rituelle d’Ambryn
La conférence s’attachera à présenter les peuples, les croyances et les rituels qui s’attachent à chaque instrument Elle sera accompagnée d’une brève description organologique et d une petite démonstration. S’en suivra un concert, en forme de voyage musical . Les instruments seront soutenus par de très discrètes nappes de synthétiseurs ou par des séquenceurs.
Oya viendra donner une touche de didgeridoo virtuose.
À l’hopital Sainte Marie (une division de l’hôpital Saint Joseph)
Galerie de gauche, porte 11
167 rue Raymond Losserand, Métro Plaisance
Ujjaya en conférence concert présente les instruments magiques et mystiques d’Afrique et d’Océanie.
Le vendredi 19 juin 2026
de 19h30 à 20h45
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-19T23:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T19:30:00+02:00_2026-06-19T20:45:00+02:00
Hôpital Saint Joseph 167, rue Raymond Losserand 75015 Paris
https://www.facebook.com/events/1551567143049540/1551567153049539 https://www.facebook.com/events/1551567143049540/1551567153049539
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