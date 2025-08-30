UKULELE BOBOYS : QU’EST-CE QUI POURRAIT SAUVER L’AMOUR ? Carré Sam Boulogne-sur-Mer

UKULELE BOBOYS : QU’EST-CE QUI POURRAIT SAUVER L’AMOUR ? Carré Sam Boulogne-sur-Mer jeudi 5 mars 2026.

UKULELE BOBOYS : QU’EST-CE QUI POURRAIT SAUVER L’AMOUR ? Jeudi 5 mars 2026, 19h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Tarifs plein 5€ / réduit 4€ – Apéritif & tapas offerts – Assis / placement libre – A partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T19:00:00 – 2026-03-05T20:00:00

Fin : 2026-03-05T19:00:00 – 2026-03-05T20:00:00

Un duo d’humour musical exceptionnel !

« Qu’est-ce qui pourrait sauver le monde ? ». C’est autour de cette question existentielle que les Ukulélé Boboys, duo formé des inénarrables Sancho et Diego, a construit son nouveau spectacle.

Et ils ont choisi d’y répondre en musique grâce à un savoureux répertoire de reprises plus déjantées les unes que les autres.

Vous n’aurez peut-être pas la réponse en sortant, mais vous aurez bien ri !

Et aussi…

. Représentations scolaires le jeudi 05 mars le matin à destination des élèves de CM1, CM2, 6ème et 5ème.

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?kld=2526 »}]

APERO-SPECTACLE // HUMOUR MUSICAL – Dans le cadre de la Tête au Carré du 05.03 au 08.03.2026