Ultra Trail Grand Colombier Boost Center Plateau d’Hauteville
Ultra Trail Grand Colombier Boost Center Plateau d’Hauteville samedi 26 septembre 2026.
Plateau d’Hauteville
Ultra Trail Grand Colombier
Boost Center 185 chemin de Lésines Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Une expérience sportive inoubliable au cœur de paysages grandioses du Bugey. Avec ses 2 000 mètres de dénivelé, cette course culmine au sommet du Grand Colombier. Préparez-vous à une nouvelle aventure entre ciel et terre au cœur du Bugey sauvage.
.
Boost Center 185 chemin de Lésines Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 45 87 99 23 utgrandcolombier@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An unforgettable sporting experience in the heart of the Bugey region’s breathtaking scenery. With its 2,000-meter vertical drop, this race culminates at the summit of the Grand Colombier. Get ready for a new adventure between heaven and earth in the heart of the wild Bugey region.
L’événement Ultra Trail Grand Colombier Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
À voir aussi à Plateau d'Hauteville (Ain)
- Parcours VTT 52 bleu Les Crêtes de Charabotte Espace FFC Ain Forestière Plateau d’Hauteville Ain 1 mai 2026
- Parcours VTT 51 bleu Marais de Vaux les Teillères Espace FFC Ain Forestière Plateau d’Hauteville Ain 1 mai 2026
- Le col de Curnillon depuis Terre Ronde Circuit raquettes Plateau d’Hauteville Ain 1 mai 2026
- Parcours VTT 64 rouge Montfalcon Espace FFC Ain Forestière Plateau d’Hauteville Ain 1 mai 2026
- Tour de Pays VTT Bugey Grand Colombier Espace FFC Ain Forestière étape 2 La Praille Les Plans d’Hotonnes Plateau d’Hauteville Ain 1 mai 2026