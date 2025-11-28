Ultra Trail Grand Colombier Boost Center Plateau d’Hauteville

Plateau d’Hauteville

Ultra Trail Grand Colombier

Boost Center 185 chemin de Lésines Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Une expérience sportive inoubliable au cœur de paysages grandioses du Bugey. Avec ses 2 000 mètres de dénivelé, cette course culmine au sommet du Grand Colombier. Préparez-vous à une nouvelle aventure entre ciel et terre au cœur du Bugey sauvage.

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Boost Center 185 chemin de Lésines Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 45 87 99 23 utgrandcolombier@gmail.com

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English :

An unforgettable sporting experience in the heart of the Bugey region’s breathtaking scenery. With its 2,000-meter vertical drop, this race culminates at the summit of the Grand Colombier. Get ready for a new adventure between heaven and earth in the heart of the wild Bugey region.

L’événement Ultra Trail Grand Colombier Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme du Haut-Bugey