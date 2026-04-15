ULTRA VOMIT, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

ULTRA VOMIT Vendredi 2 octobre, 20h00 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

Plein Tarif : 33€ HFL – Tarif Réduit (étudiant, demandeur d’emploi, PMR et accompagnant) : 30€ HFL / Placement Libre Debout Uniquement / Ouverture des portes à 19h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T23:00:00+02:00

Ultra vomit est un groupe de métal hors du commun qui ressemble à tous les autres, mais en différent.

Parfaite alliance entre la puissance du métal et le pouvoir de l’humour, ils ont aussi su associer la puissance comique au pouvoir des musiques extrêmes, et vice et versa.

Depuis 1999, les quatre nantais ont su élever l’amateurisme à un niveau professionnel, en témoignent leurs nombreux passages au Hellfest, leur Olympia ou le Disque d’Or de leur précédent opus.

Ils ont aujourd’hui honte d’être fier de vous présenter leur 4ème album : “Le Pouvoir de la Puissance”, qu’ils défendront sur la route face à leurs fidèles clients, dans un spectacle aussi régressif qu’agressif.

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0533894603 https://www.bordeaux.fr/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc https://www.facebook.com/SDFBGP;https://www.instagram.com/sdfbgp/ [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/events/ultra-vomit-bordeaux »}]

Ultra Vomit pose son « Kamtard » à la Salle du Grand Parc de Bordeaux pour concert toujours plus délirant que le précédent ! ultra vomit metal

3agProd / Siln’co