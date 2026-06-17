Troyes

Ultra Vomit

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 32 – 32 – 32 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:00:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Ultra Vomit est un groupe de metal hors du commun qui ressemble à tous les autres, mais en différent.



Parfaite alliance entre la puissance du metal et le pouvoir de l’humour, ils ont aussi su associer la puissance comique au pouvoir des musiques extrêmes, et vice et versa.



Depuis 1999, les quatre nantais ont su élever l’amateurisme à un niveau professionnel, en témoignent leurs nombreux passages au Hellfest, leur Olympia ou le Disque d’Or de leur précédent opus.



Ils ont aujourd’hui honte d’être fier de vous présenter leur 4ème album “Le Pouvoir de la Puissance”, qu’ils défendront sur la route face à leurs fidèles clients, dans un spectacle aussi régressif qu’agressif.

Les personnes à mobilité réduite sont invitées à contacter la maison du boulanger au 0325401555 afin d’effectuer une réservation sur un emplacement adapté au mieux, merci pour votre compréhension. .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Ultra Vomit Troyes a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Troyes la Champagne